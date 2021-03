Chiriquí le propina a Metro 'No Hit No Run' combinado en el béisbol juvenil

Una noche histórica se vivió en la jornada del martes del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’ cuando el pitcheo de la novena de Chiriquí le propinó a Panamá Metro un “No Hit No Run” combinado y conseguir un triunfo de 9-0 en partido celebrado en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

La proeza la lograron los lanzadores Luis Aguilar, quien abrió el encuentro y dominó a la ofensiva metropolitana en siete entradas completas, mientras que su compañero Hiram Stanziola completó el trabajo en la octava y novena entrada. Chiriquí conectó nueve imparables y cometió un error a la defensa, mientras que Panamá Metro no ligó hits y tuvo tres errores al cuadro.

Luis Aguilar, ganador del partido, tuvo un buen control en el partido, lanzando siete entradas completas, en las que enfrentó a 25 bateadores, no permitió carreras, ponchó a seis, boleó a uno y golpeó a dos. Realizó un total de 111 lanzamientos, de los cuales 66 fueron strikes y 45 fueron bolas.

Hay que destacar que era la tercera actuación de Aguilar en el torneo, primera como abridor.

Por cantidad de lanzamientos tuvo que salir del partido y fue relevado por Hiram Stanziola, quien completó la proeza lanzando dos entradas completas, en las que enfrentó a siete bateadores, ponchó a uno, no dio base por bolas y golpeó a uno. En total realizó 29 lanzamientos, de los cuales 17 fueron strikes.

“La recta fue el lanzamiento que más utilicé. El cambio y la curva para ocasiones especiales. Siempre era la recta hacia adentro, hacia afuera y arriba al pecho que no le pudieran dar”, expresó Aguilar, residente de la barriada La Prosperidad de David en entrevista a Cable Onda Sport.

“Me sentía muy emocionado ya que un “No Hit No Run” no se logra todos los días y pudimos completarlos con mi compañero Hiram que logró tirar los dos últimos innings”, agregó Aguilar, quien resaltó el apoyo de sus padres y del instructor Eloy Pinto, quien lo formó como pelotero.

Por su parte Hiram Stanziola manifestó que entró concentrado a culminar la gran labor que había hecho su compañero.

“Desde que vi en el tablero que no había hits, me preparé y vine concentrado a completar el trabajo que había hecho mi compañero Luis Aguilar. No sentía presión porque la ofensiva ya había hecho el trabajo, tenía una ventaja cómoda, por lo que vine a tirar mi juego y también confiaba en mi cuadro”, expresó Stanziola.

Las estadísticas de la Fedebeis señalan que el último juego sin hit y sin carreras que se lanzó en el béisbol nacional juvenil fue el 8 de enero del 2019, cuando Herrera venció a Colón 5-0 y los derechos Yadier Díaz y Ramce Pinilla se combinaron para el triunfo. Perdió el partido, Mario Ortiz y la hazaña se registró en el Rico Cedeño de Chitré.

Con éste juego sin hit y sin carreras se han dado 21 juegos de esta categoría en los Campeonato Nacionales de Béisbol Juvenil y Chiriquí suma 4 en total, siendo ellos en 1978 ante Bocas del Toro por tablero de 8-0, 1986 ante Darién por 6-0, en el 2006 ante Panamá Oeste por tablero de 10-0 y el de esta noche, 9-0 ante Metro en el “Flaco Bala”.

En total en la historia son 6 solamente los “no hit no run” en labor combinada de lanzadores y esta es la primera vez en la historia en LII Campeonatos que Metro recibe un no hitter en su contra.