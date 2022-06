Chiriquí vence a Coclé en inicio de Semifinales del Béisbol Mayor

Una publicación compartida de Fedebeis Panamá (@fedebeisoficial)

En ese episodio, Carlos Xavier Quiróz disparó cuadrangular por el jardín izquierdo con corredor en base para voltear el marcador 4-3 a favor de los chiricanos. Luego la ofensiva del Valle de la Luna prosiguió y con bases llenas Gonzalo Galástica la sonó de cuadrangular para asegurar el encuentro.

Chiriquí ligó 13 imparables y jugó sin errores, mientras que Coclé conectó ocho imparables y cometió un error.

El lanzador ganador del partido fue Gustavo Wong, segundo de tres lanzadores. Tiró dos entradas completas, no permitió carreras, le conectaron un hit, dio dos base por bolas y ponchó a uno.

Wong relevó al abridor Kevin Miranda, quien a pesar de que no tuvo una buena noche, impidió que la ofensiva coclesana se alejara en el marcador.

Ángel Antonio Cuan relevó a Wong para poner el candado al partido, lanzando los últimos tres tercios del encuentro.

El partido lo perdió el relevista Melitón Reyes, quien en un episodio, permitió cinco carreras, cuatro imparables (incluyendo los jonrones de Quiroz y Galástica), dio una base por bola y ponchó a uno.

Le antecedió Reinell Guevara, que tampoco tuvo una buena labor, al permitir dos carreras.

Manuel Campos, el abridor de Coclé, tuvo una buena labor pero realizó muchos lanzamientos, por lo que tuvo que ser relevado cuando había lanzado 6.1 entradas en las que solo permitió una carrera, le conectaron seis hits, ponchó a cuatro bateadores y dio cinco base por bolas.