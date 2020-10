Chiriquí y Bocas tienen ventaja de 2-0 en sus series Semifinales

Chiriquí y Bocas del Toro se colocaron 2-0 al frente de sus Series Semifinales en el 77 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Banco Nacional que juegan ante Coclé y Panamá Metro respectivamente.

Chiriquí 7, Coclé 6

Jhonny Santos pegó doble oportuno y limpió las bases con tres producidas, dando vuelta a un marcador adverso y llevando a Chiriquí a su segundo triunfo en la Serie Semifinal ante Coclé, en partido jugado en el estadio Roberto Hernández y que se restrasó debido a la lluvia.

Santos limpió las bases en la baja de la quinta, cuando con las bases llenas pegaba un batazo entre el izquierdo y central para poner arriba la pizarra a su equipo que en ese momento perdía 6 carreras por 3. En esa misma entrada el propio Santos anotó desde tercera base por lanzamiento descontrolado del pitcher.

Los chiricanos jugaron con 7 carreras, 10 imparables y 1 error, con 2 anotaciones en la baja de la tercera y 5 en la baja de la quinta, para cerrar su producción. Coclé hizo tres en la alta del tercero y 3 más en la alta de la quinta, con 6 anotaciones, 7 hits y 1 error en el terreno de juegos.

El triunfo fue para el relevo John Núñez, que trabajó 1.2 entradas sin carreras, con 2 hits, sin boletos y 1 abanicado.

Núñez relevó al estelar Andy Otero, quien no tuvo su mejor jornada al permitir las seis carreras de Coclé en cuatro entradas y un tercio. También trabajaron de relevo Luis Ramos y Brian Cáceres, quien se acreditó el salvamento. El juego lo perdió el abridor coclesano Davis Romero.

Los mejores al bate por Chiriquí fueron Xavier Tapia de 5-3 con una anotada y una remolcada, Iraj Serrano de 3-2 con una anotada y Rodrigo Vigil de 3-1. Por Coclé Erick Murdock de 5-2 y Adolfo Reina de 3-2.

La nota triste para Chiriquí fue que tuvo que sacar temprano del partido al primera base Carlos Xavier Quiroz, quien presenta una lesión en el dedo anular de su mano derecha. Quiroz se mantiene con 599 imparables, a uno de entrar al listado de jugadores con 600 o más hits en su carrera.

Bocas del Toro 4, Metro 2

Los lanzadores Luis Machuca y Edgardo Sandoval brillaron en la lomita y le dieron a Bocas del Toro un triunfo de 4-2 sobre Metro en el Juego 2 de la Serie Semifinal en el 77 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Banco Nacional de Panamá.

Bocas se impuso por segundo día corrido en la pizarra y ahora domina la serie con marca de 2-0, tras el gran trabajo de Machuca y Sandoval en la lomita.

Gana el compromiso el abridor bocatoreño Luis Machuca que en 6.0 entradas permitió 5 hits con 2 carreras, las dos limpias, no dio pasaportes y ponchó a 3. Pierde el partido el abridor Gilberto Méndez.

Gran salida para el refuerzo herrerano Edgardo Sandoval que en 3.0 entradas no toleró carreras, con un sólo imparable, ponchando a 5 y no toleró imparables.

Bocas marcó dos carreras en la baja de la segunda, una más en la tercera y otra en la baja de la octava con un total de nueve hits y 4 errores. Metro hizo sus dos únicas del partido en la alta de la segunda y terminaron con 6 hits y 1 error.

Hoy lunes es día de descanso en ambas series y mañana martes se jugarán el juego N.° 3 en ambas series, desde las 7:00 p.m.