Christiansen: ‘contra Jamaica es un partido de otro estilo’

Thomas Christiansen, quien la noche del jueves se ha lamentado por la ineficiencia de sus dirigidos para definir frente a Costa Rica, espera este domingo, contra Jamaica, en Kingston, un partido con características muy diferentes en los aspectos tácticos y técnicos.

“Es otro partido, vamos a ver cómo van a jugar, vienen con mucha gente fresca, nueva, de Inglaterra; a algunos de ellos los he tenido o me he enfrentado a ellos en la Championship (Segunda División inglesa)”, manifestó Christiansen, quien entre 2017-2018 dirigió al Leeds United F. C., hoy en la Premier League.

“Es (conta Jamaica) otro partido, de otro estilo, y seguramente también tiene que haber otro planteamiento”, resaltó.

Al final hay que ganar

Christiansen dijo estar contento con que la afición se ilusione con la manera como jugó el equipo ante los ticos, pero recordó que “al final hay que ganar”.

“Hemos tenido un partido muy claro para ganar, he felicitado a mis jugadores... por ese compromiso, por ese espíritu”, aclaró.

“En la Copa Oro era un problema en defensa, (esta noche) hemos mantenido la portería en cero, pero no hemos sido capaces de marcar”, añadió.

El técnico resaltó el desempeño de Fidel Escobar, en su regreso con la selección nacional. “Yo creo que hizo un partido bastante completo, hay que tener en cuenta que lleva tiempo sin jugar (...) Se le nota falta de ritmo, pero la suplió con buen posicionamiento”, sustentó el seleccionador nacional.

“Se nos queda un poco de decepción en nuestro rostro por el partido como fue casi desde el inicio hasta el final, pero bueno, creo que ha sido acierto de Keylor, ha estado espectacular en los aciertos que ha tenido”, resaltó.