Christiansen montó una película de terror a Román

Thomas Christiansen, técnico de la selección nacional, no tuvo reparos para revelar la razón por la cual el defensor Román Torres no fue incluido en la lista de jugadores que estarán disponibles para los compromisos por las eliminatorias mundialistas frente a Barbados y Dominica, el 25 y 28 de marzo, respectivamente.

Según Christiansen, el futbolista de 34 años solo estaba dispuesto a aceptar el llamado si se le garantizaba que vería acción. “Quise llamar a Román Torres, hablé con él y no le pude garantizar los minutos que quería, así que prefirió no venir. Yo necesito jugadores como Adolfo Machado, quien se puso a disposición de la selección y no por encima de ella”, manifestó el técnico hispano-danés, quien de este modo encendió la polémica.

“Con Adolfo fue distinto, él me dijo: ‘profe, lo que necesite, allí estaré’…”, añadió.

Dos días antes de que Christiansen revelara la convocatoria el pasado 5 de marzo, Román publicó en sus redes sociales mensajes que invitaban a sospechar que se habían tomado decisiones que no eran de su agrado. Y con lo revelado por el técnico este viernes, queda claro todo el panorama.

El 3 de marzo, ya con el rumor de su no convocatoria en el ambiente, el defensor panameño publicó en Twitter una imagen en la que se leía: “me molesta que me quieran explicar con manzanas, lo que me tienen que decir con huevos”; imagen que acompañó con la frase: “Títere, qué pena”.

Además, el exfutbolista del Seattle Sounders de la MLS envió un mensaje que rayaba en la intriga al expresar su sentir sobre lo mucho que añora al extécnico de la selección, Hernán Darío "El Bolillo" Gómez. “Siempre vas a ser histórico profe, te extrañamos muchísimo”, escribió el mismo 3 de marzo.

Sobre los próximos rivales

Christiansen manifestó su máximo respeto hacia Barbados y Dominica, aclarando que todos los rivales deben ser observados y planificados de la misma manera.

“Todos los partidos, sea contra Estados Unidos, México, Barbados o Dominica, los voy a preparar de la misma manera, porque el respeto hacia el contrario tiene que ser el máximo y así los voy a afrontar”, recalcó.

“Tengo muchas ganas”, señaló Christiansen. “Tengo un cosquilleo en el estómago porque no deja de ser mi primer partido como seleccionador, representando a Panamá, que es una responsabilidad importante”, expresó.