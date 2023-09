Christiansen plomea el nuevo formato de la Liga de Naciones

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, criticó el formato de la Liga de Naciones de la Concacaf, pero admitió que hay que "acatar lo que diga" la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol.

"Ese formato suizo no me gusta, no tiene mucha lógica, pero aquí tenemos que acatar lo que diga la Concacaf. El formato es lo mismo para todo el mundo, pero para nosotros no nos beneficia, pero hay que competir", dijo.

Panamá fue emparejada en el Grupo A del torneo junto a las selecciones Guatemala, El Salvador, Martinica, Curazao y Trinidad y Tobago.

Superada esta instancia, el primer y segundo de los grupos A y B avanzarán a los cuartos de final, donde esperan cuatro selecciones de la Liga A.

Se trata de Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México.

La selección panameña terminó por primera vez en el cuarto puesto de la pasada edición de la Liga de Naciones en una exigente campaña, que también les espera.

Christiansen afirmó que sus pupilos no menospreciarán rivales, porque saben que ninguno es fácil.

"Vamos a ir a Penonomé a enfrentar a Martinica y jugar fuera contra Guatemala, que fue un grata sorpresa en la pasada Copa Oro", sostuvo.

Sobre la no convocatoria de Michael Amir Murillo, recién fichado por el Olympique de Marsella, el seleccionador admitió que no llegará a a tiempo y no tiene ritmo de competencia.

"Tenía claro que no iba a estar en la lista, llegaría muy justo, puede que esté al ciento por ciento recuperado de la lesión, pero no está compitiendo y no quiero arriesgar una convocatoria en donde se puede lesionar en el viaje", indicó.

