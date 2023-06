Clasificado Johan González tiene contrato con Pérez Barreiro

El clasificado mundial superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Johan ‘Manotas’ González, mantiene aún contrato con el apoderado de boxeadores Manuel Pérez Barreiro.

Pérez Barreiro informó que hubo una renovación por cinco años más del contrato que finalizó en diciembre de 2022, por lo que quedan todavía cuatro años más de su relación de apoderado con ‘Manotas’ González, quien ocupa el puesto N.°12 del peso superwelter en el ránking de la AMB.

“Cuando él vino a pelear en marzo de 2022 para el Nocaut a las Drogas con Elvin Ganbarov hablé con él y firmamos el segundo contrato, también por cinco años. El mismo fue notariado y registrado en la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá”, explicó Pérez Barreiro, quien sustentó que ha cumplido a cabalidad dicho compromiso con su pupilo.

“Estábamos tramitando una eliminatoria mundialista con un clasificado mundial francés pero ‘Manotas’ González se fue para Venezuela y desde entonces no he podido hablar con él a pesar de que he cumplido económicamente con él hasta la fecha”, relató Pérez Barreiro.

Sorpresivamente, agregó el apoderado, ‘Manotas’ González se fue a pelear sin permiso a Rusia ante el local Magomed Kurbanov, con quien perdió por decisión unánime.

Ante este incumplimiento de contrato, la Comibox de Panamá lo suspendió de toda actividad boxística, sanción que todavía mantiene.

“Ahora nuevamente tiene las intenciones de combatir sin permiso en Estados Unidos en el mes de agosto. Yo he tratado de arreglar este problema a las buenas y todavía el boxeador Johan ‘Manotas’ González está a tiempo de reflexionar y respetar el contrato de apoderamiento que tiene conmigo”, indicó Pérez Barreiro.

Como prueba de que él tiene buenas intenciones con su pupilo, Pérez Barreiro agregó que le tiene programado un combate ante el mexicano Luis Montelongo en Venezuela.

“No hay mala fe con él. Solamente tiene que firmar la pelea para hacer los trámites de viaje del púgil azteca a Venezuela y fijar la fecha de la pelea”, concluyó.

