Club HR vence a Thunder en softbol de 50 años y más de Panamá Este

El Club HR busca recuperarse en la Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este y en la última fecha derrotó 5-2 al equipo de Thunder.

Con el triunfo, el equipo de HR, quedó con marca de 4-9, empatado en la quinta posición del torneo con Los Almendros.

El partido entre HR y Thunder fue el único que se realizó en la pasada jornada debido a que la lluvia obligó a posponer los otros encuentros.

El primer lugar de la liga, que se disputa en el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz, es para el equipo de los Bodegueros, que tienen registro de 14-1.

El segundo lugar es para Trililin (12-3), el tercero para Bocas del Toro B (9-4), el cuarto para Tocumen (8-7) y el quinto para Los Almendros y HR (4-9).

Después siguen Villalobos (3-10) y Thunder (2-12).

La próxima jornada de esta liga se jugará este domingo 20 de noviembre iniciando a las 8:45 de la mañana con el partido entre Los Almendros vs Bocas del Toro B. Después jugarán Thunder vs Trililin, Club HR vs Villalobos y Tocumen vs Bodegueros.

