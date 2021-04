Coclé parte por delante en la Serie Final del Béisbol Juvenil

El equipo de Coclé venció a Herrera 8-4 para partir por delante en la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil ‘Copa Caja de Ahorros’.

El primer encuentro de la Final se disputó en el estadio Remón Cantera de Aguadulce ante el regreso de aficionados luego del permiso por parte del Ministerio de Salud.

Jugando un béisbol agresivo en el recorrido de las bases y un bateo explosivo de 12 imparables, fueron importantes para que Coclé fabricara ocho carreras y llevarse el triunfo. A la defensa solo cometió un error.

Los coclesanos tomaron la delantera en el encuentro en la parte baja del segunda entrada al anotar tres carreras y añadieron otra en el tercer inning ante los envíos del abridor herrerano Alexis Bernal, quien no tuvo una buena noche.

Los herreranos reaccionaron en la parte alta del cuarto episodio cuando anotaron dos carreras, sumaron una en el quinto y otra más en el sexto para empatar la pizarra a cuatro carreras.

No obstante, los coclesanos no se desmoralizaron y en la parte baja del sexto anotaron un racimo de tres carreras y añadieron otra en el octavo para sentenciar el encuentro.

El pitcher ganador fue Israel Guerrero, quien rescató al abridor Novel Vega. Guerrero lanzó 5 episodios 1/3, solo permitió dos carreras, tres hits, dio una base por bola y ponchó a cinco. El derrotado fue Ángel González, cuarto de seis lanzadores utilizados por Herrera.

La ofensiva herrerana estuvo dominada, al conectar cinco imparables y a la defensa no cometió errores.

Los mejores bateadores de Coclé fueron Jorge García de 2-1 (tres carreras anotadas y dos base por bolas); Carlos ‘Bibi’ González de 3-2 (dos carreras anotadas y dos base por bolas); Bryan Sarmiento de 5-3 (una carrera anotada y dos impulsadas); Joaquín Gamba de 4-1 (una carrera anotada y dos impulsadas); Esmith Pineda de 2-2 (cuatro carreras empujadas y dos base por bolas); y Mevin Jaramillo de 3-2.

Por Herrera destacaron Ángel Rivera de 3-1 (una carrera anotada y una impulsada); Abdiel Alonso de 4-1 (una carrera anotada); Adilio Saavedra de 3-1 (una carrera anotada); y Pablo Moreno de 4-1 (dos carreras empujadas).

El segundo partido de la Serie Final se disputará el miércoles 21 de abril a las 7 de la noche en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.