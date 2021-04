Coclé repite de nuevo en la Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil

La novena de Coclé clasificó por cuarto año consecutivo a la serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, al vencer 10-9 a Panamá Oeste y barrerlos en cuatro juegos.

Luego de ganar el campeonato nacional en 2018, los coclesanos también avanzaron a la Final de 2019 y 2020, quedando subcampeones, al ser derrotados por Los Santos y Herrera respectivamente. Ahora, en 2021, vuelven nuevamente a disputar la corona del béisbol de esta categoría ante el ganador de la llave entre Los Santos y Herrera, que lidera este último tres juegos a cero.

El partido entre Coclé y Panamá Oeste fue de muchas alternativas. Oeste ganaba 8-7 en siete entradas pero Coclé logró empatar en el octavo inning y en el noveno fabricó dos más cuando con bases llenas Bryan Sarmiento recibió base por bola y Esmith Pineda elevó profundo al jardín izquierdo para remolcar la décima anotación en pisa y corre.

Los Vaqueros ripostaron en el cierre de la novena entrada con una carrera y con bases llenas y un out no pudieron anotar tan siquiera la del empate, luego de que el lanzador Alex Vargas ponchó a Irving Igualas y dominó al bateador emergente Leonel Lasso.

Coclé ligó 14 imparables y cometió dos errores a la defensa, mientras que Panamá Oeste ligó nueve hits y tuvo dos fallas a la defensa.

El lanzador ganador fue Alex Vargas, quien tiró cuatro entradas completas, permitió cuatro carreras, seis hits, ponchó a uno y dio cinco base por bolas.

El derrotado fue Alexis Guerra, quien lanzó 2.1 entradas, permitió tres carreras, cuatro hits, ponchó a cuatro y boleó a igual cantidad de jugadores.

Los mejores a la ofensiva por Coclé fueron Luis ‘Cholin’ Sánchez de 4-1 (una carrera anotada, dos impulsadas, dos base por bolas y un ponche), Jorge García de 5-4 (dos carreras anotadas, una impulsada y una base por bola), Bryan Sarmiento de 5-1 (dos carreras empujadas y una base por bola), Joaquín Gamba de 6-4 (una carrera empujada y dos ponches) y Esmith Pineda de 4-2 (una carrera anotada, dos impulsadas, una base por bola y un ponche).

Por el Oeste destacaron Franklin Hernández de 4-2 (dos carreras anotadas, dos impulsadas, dos base por bolas y un ponche); Adán Sánchez de 6-3 (tres carreras remolcadas); Irving Igualas de 6-3 (una carrera anotada, tres empujadas y un ponche).

Herrera pone en jaque a Los Santos

El refuerzo Anderson Ramírez tiró un pelotón en la lomita y su ofensiva le respaldó con ramillete de 11 imparables, suficiente para que Herrera ganara 6-2 y pusiera la Serie Semifinal a su favor 3-0 ante Los Santos que sigue sin levantar cabeza en esta parte del campeonato.

Ramírez, de Chiriquí, que fue seleccionado en la ronda de refuerzos por Herrera, lanzó 6.2 entradas en gran forma, con apenas 4 hits permitidos, 2 carreras, ambas limpias, con 3 pasaportes y 7 ponchados para adjudicarse el triunfo. Pierde por Los Santos el abridor Cristopher Cuevas.

Ramírez recibió el apoyo en la lomita del derecho Ángel González que en 2.1 entradas aceptó solo 2 hits, sin carreras, sin boleados y con un abanicado.

Herrera, que sumó 11 hits y jugó con 2 errores, hizo 4 carreras en la parte alta de la quinta entrada y 2 en la octava para asegurar el partido. Los Santos marcó sus dos únicas carreras en la baja de la quinta entrada con un bombazo de Diego Meléndez que produjo dos anotaciones.

Los mejores al bate por Herrera fueron Angel Rodríguez de 6-2 con 2 anotadas y 3 ponchados, Ángel Rivera de 4-1 y 2 remolcadas, Alexander Castillero de 3-2 con 2 producidas y Rubén Deago de 3-2.

Por Los Santos destacaron con el bate, Joaquín Cedeño de 2-1, Oliver Morales de 1-1 y Yeison Austin de 3-1.

Para el domingo en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce se jugará el cuarto partido de la Serie Semifinal.