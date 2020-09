Coclé tiene una rotación de lanzadores de respeto para Nacional de Béisbol Mayor

La novena de Coclé tendrá un cuerpo de lanzadores de lujo para el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor que iniciará el próximo 9 de octubre.

En conferencia de prensa virtual realizada hoy martes, el director del equipo de la “Leña Roja”, Manuel Rodríguez, mencionó que su lanzador N°1 seguirá siendo el zurdo exgrandes ligas Davis Romero, quien es el segundo lanzador activo con más ponchados, con 549 abanicados y tercero en triunfos entre activos con 36.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Los Santos viene con un renovado cuerpo de lanzadores

Como segundo abridor estará el derecho veragüense Severino González (ex Grandes Ligas con Filis), tercero al novato sensación Julio Goff que pertenece a los Angels de Los Angeles y como cuarto abridor estará el novato prospecto Edison González.

“Tenemos en plan crear un quinto abridor, en una parte del calendario tendremos seis juegos corridos y allí debemos tener un lanzador abridor adicional, para darle el descanso debido a nuestros estelares“, así lo explico el manager Manuel Rodríguez.

El herrerano a cargo del cuerpo técnico coclesano, llegó al equipo a último momento, tras la declinación del manager Luis Durán que por razones de permiso laboral no puede tomar parte del Campeonato Nacional Mayor 2020.

NO DEJES DE LEER: Metro tiene equipo para revalidar título

“Nosotros vinimos a trabajar es lo más importante, estamos aquí para eso, tendremos doble sesión los lunes, miércoles y viernes y vamos a sacar adelante el equipo, sabemos que no se gana desde hace muchos años y esa es una de nuestras metas“, dijo Rodríguez.