‘Coco’ destaca importancia de ganar juego ante Surinam

Panamá y Surinam se enfrentarán mañana martes en el grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de la Concacaf, empatados a cinco puntos pero separados por un tanto en la diferencia de goles (a favor de Surinam), por lo que el choque de mañana será crucial.

El volante Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla está consciente de la importancia de sacar los tres puntos porque de ganar subirían al primer lugar y solo dependerían de ellos mismos para clasificar al mundial.

"Estamos en casa con nuestra gente y ahora lo importante es que ganando el martes (mañana) si Dios quiere en el siguiente partido, podríamos asegurar la clasificación", manifestó ‘Coco’ Carrasquilla, quien fue el jugador designado para hablar con los medios de comunicación previo al segundo entrenamiento con miras a enfrentar a Surinam y que tuvo como sede el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes, en Juan Díaz.

Carrasquilla aseguró que están dando el máximo esfuerzo porque no pueden cometer errores en lo que falta de la Eliminatoria.

Para hoy, Panamá tendrá su último entrenamiento, en el que afinarán su estrategia para el importante encuentro.