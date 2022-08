Comienzan a arribar a Panamá delegaciones para Panamericano de surf

Se acerca la fecha del inicio del Campeonato Panamericano de Surf y ya comienza el arribo de las delegaciones que verán acción en esta competencia regional, la cual se celebrará en Playa Venao, provincia de Los Santos.

Una de las delegaciones que ya se encuentra en la sede de la competencia es Argentina.

Los argentinos traen un equipo de 20 atletas distribuidos en las categorías ‘open’ varones, ‘open’ mujeres, ‘Longboard’ varones, ‘Longboard’ mujeres, SUP Surf varones, SUP Surf mujeres, SUP Race varones y SUP Race mujeres.

El Panamericano de Surf se disputará entre el domingo 7 y sábado 13 de agosto.

Más de 200 atletas de 17 naciones le darán vida a este campeonato que promete ser de alto nivel. La última edición de estos juegos se realizaron en Lima, Perú, en las olas de Punta Rocas, y el campeón defensor es Perú,

