Contará a sus hijos que jugó con CR-7 y Dybala

El español Álvaro Morata, delantero del Juventus Turín, expresó su orgullo por compartir el vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Paulo Dybala y aseguró que, cuando se retire, contará a sus hijos que ha podido jugar con ellos.

"Es fácil jugar con Cristiano, le conozco desde hace mucho tiempo. En situaciones normales, en las que un jugador normal no marcaría, él marca. Yo entiendo sus movimientos y lo que le gusta hacer. Muchas veces le saco hombres de encima con mis movimientos, y creo que él me ayuda a mí para no tener siempre a dos o tres rivales pegados. Es un placer jugar con él", afirmó Morata.