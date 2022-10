Continúa Liga de Softbol de 50 años y más en Panamá Este

La Liga de Softbol de 50 años y más, de Panamá Este, continúa este domingo 23 de octubre en el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz.

El primer juego del torneo será a las 9:30 a.m. entre el Club HR vs Tocumen; seguido de los partidos Bodegueros vs Bocas del Toro B; Villalobos vs Trililin; y Thunder vs Los Almendros.

Previo a estos partidos (8 a.m.), se jugará un partido de preparación entre Panamá Metro B y la Preselección de Panamá Este con miras al Nacional de 65 años y más.

En los resultados de la última jornada Trililin venció a Club HR 13-5; Bodegueros 12- Los Almendros 3; Bocas del Toro B 12- Villalobos 4; y Tocumen 14- Thunder 4.

