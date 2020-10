Courtois: "Dentro de nada Hazard va a explotar"

El portero belga del Real Madrid Thibaut Courtois declaró que está convencido al cien por cien de que su compatriota y compañero de equipo Eden Hazard "dentro de nada va a explotar".

"Estoy seguro al 100% de que vamos a ver al mejor Hazard. Él es el primero que quiere demostrarlo. Yo le veo muy bien y ojalá pueda demostrarlo pronto. Antes de su lesión estaba muy bien. Estoy seguro que dentro de nada Hazard va a explotar", dijo Courtois en el programa El Larguero de la Cadena Ser.

Sobre aparente la falta de gol de su equiopo, Courtois dijo: "Yo creo que no nos falta gol. Benzema marca goles muy fácil, Asensio, Vinicius... Estoy seguro que eso sale solo. Lo que me preocuparía es si no creamos esas ocasiones".

También se refirió a su reciente lesión: "Estoy bien. Después del partido contra el Levante sentí algo en el psoas, algo pequeño. Si tuviera un partido importante con la selección podría haber jugado. Pero era mejor descansar. Viene una temporada muy larga. A veces hay que pensar en el cuerpo, estar bien y hoy volví a entrenarme con el equipo", dijo.