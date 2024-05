CR-7 impone récord en Arabia Saudita

El atacante portugués Cristiano Ronaldo, el Al Nassr, superó la marca de más goles en una temporada al llegar a 35 goles en la Liga de Arabia Saudita, marca que pertenecía al marroquí Abderrazak Hamdallah, quien consiguió 34 goles en la temporada 2018-2019.

