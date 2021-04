Cristiano, baja en el Atalanta-Juventus por una lesión

El portugués Cristiano Ronaldo, del Juventus, se perderá la importante visita liguera de su equipo este domingo al Atalanta por una lesión muscular, informó el técnico Andrea Pirlo en la rueda de prensa de la víspera.

"Ronaldo mañana (por el domingo) no estará. En estos días no ha logrado recuperarse de un problema en un flexor sufrido en el partido del domingo pasado. No se siente capacitado para forzar y arriesgaríamos demasiado", dijo Pirlo.

Publicidad

"Hemos decidido dejarle descansar e intentaremos recuperarle para el partido del miércoles (contra el Parma)", agregó.

Cristiano, máximo artillero de la Serie A con 25 goles, no podrá ayudar a sus compañeros en un partido de máxima exigencia, en el que el Juventus se juega puntos determinantes en su lucha por una plaza en la Liga de Campeones.

El cuadro turinés es tercero con 62 puntos y se mide con un Atalanta cuarto en la tabla, con 61 puntos. Además, el Nápoles, quinto, suma 59 puntos y lucha para arrebatarle el puesto en la "Champions".