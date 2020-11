Cristiano: "Ha vuelto el 'Cris' de siempre"

El portugués Cristiano Ronaldo, que regresó este domingo con un doblete en la Serie A contra el Spezia tras perderse cuatro partidos de su Juventus a causa del coronavirus, aseguró que "ha vuelto el 'Cris' de siempre".

"Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el 'Cris' de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperaré mi mejor condición, porque he estado mucho tiempo parado", dijo Cristiano al acabar el partido ganado 4-1 por el Juventus en el campo del Spezia, en declaraciones a "Sky Sport".