Cuatro juegos en Liga de Softbol de 50 años y más en Panamá Este

Cuatro juegos están programados para este domingo en la Liga de Softbol de 50 años y más de Panamá Este y que tiene como sede el complejo deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz.

A las 8:45 a.m. se enfrentarán Club Deportivo HR vs Trililin, seguido de Bodegueros vs Los Almendros, Villalobos vs Bocas del Toro B y Thunder vs Tocumen. En los últimos resultados: Trililin 23- Bocas del Toro B 6; Villalobos 10- Thunder 8; Bodegueros 8- Club HR 6; y Tocumen 17- Los Almendros 0.

