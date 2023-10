Cuatro juegos en softbol de P. Este

La liga de softbol de 50 años y más de Panamá Este inició la segunda fase de competencias y este domingo se disputará la segunda fecha de la misma en el Complejo Deportivo de Los Almendros, en Juan Díaz.

A las 8:45 jugarán Bodegueros vs Tocumen, seguido de Club HR vs Bocatoreños residentes en la capital y Thunder vs Trililin. Además habrá un juego de preparación entre la preselección de Panamá Este de 65 años y más ante los Viajeros.

En los resultados de la última fecha Tocumen 13- Club HR 12, Bodegueros 10- Trililin 3 y Bocatoreños residentes en la capital 15- Thunder 2.

