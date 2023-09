Dallas Cowboys humilló a los Gigantes de Nueva York

Noah Igbinoghene devolvió un gol de campo bloqueado 58 yardas para touchdown en la primera serie, DaRon Bland anotó con una intercepción devuelta a las diagonales en el primer periodo y los Dallas Cowboys humillaron a los New York Giants al abrir la temporada con un triunfo por paliza 40-0. Tony Pollard anotó con dos jugadas cortas para touchdown, Dallas forzó dos entregas de balón y capturó a Daniel Jones siete veces. No le permitieron ningún punto a la supuestamente mejorada ofensiva de New York.

