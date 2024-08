Dani Olmo: "Desde que llegué ansiaba el primer partido"

Dani Olmo, autor del gol de la victoria del Barcelona ante el Rayo Vallecano (1-2) en el día de su debut, declaró que desde que llegó a su nuevo equipo "ansiaba el primer partido" y agregó que "qué mejor manera" de hacerlo que marcando.

"Desde que llegué ansiaba el primer partido y qué mejor manera. Hacía muchos años que no ganábamos aquí, así que inmejorable", dijo Olmo a DAZN.

"Me he sentido muy bien, tenía michas ganas, me sentía muy buen físicamente y preparado para jugar. Hoy se ha dado finalmente, así que contento por haber jugado, haber debutado y haber ayudado al equipo", agregó.

Sobre sus preferencias en el campo, Olmo dijo: "Donde me ponga el míster intentaré siempre dar el máximo. En el primer partido ha sido de mediapunta, por detrás de Robert (Lewandowski). También sabe que puedo jugar en cualquiera de las dos bandas. Donde esté siempre trataré de dar el máximo".

Se describe como "un jugador que siempre busca marcar y crear ocasiones". Lamine (Yamal) me ha encontrado bien, he definido bien..."

