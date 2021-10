Darién parte por delante en serie del Nacional de Béisbol Mayor ante Metro

La novena de Darién partió por delante en su serie particular ante Panamá Metro correspondiente a la segunda fase del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, al lograr un triunfo de 7-6 en 10 entradas.

El encuentro, celebrado en el estadio de Metetí, fue el primer partido de esta serie, ya que el jueves no se pudo jugar por lluvia.

Fue un partido de alternativas para los dos equipos. Panamá Metro estuvo ganando 2-0 hasta el cuarto inning, pero los darienitas empataron y se fueron arriba 6-2 después de cinco entradas jugadas.

No obstante, Metro fue descontando poco a poco y en el noveno logró igualar la pizarra a seis carreras, para forzar a episodios extras.

El equipo de Darién no se amilanó y en la parte baja de la décima entrada anotó la carrera del triunfo gracias a imparable de Ricardo Tibey.

Publicidad

NO DEJES DE LEER: Un Plaza en alza encara al líder Tauro

Darién ligó 11 imparables y cometió dos errores a la defensa, mientras que Metro conectó 12 hits y también cometió par de pifias al cuadro.

El lanzador ganador fue Alberto ‘El Rocambo’ Acosta, quien lanzó en función de relevo tres entradas, permitió siete hits, tres carreras, dio una base por bola y ponchó a tres. El derrotado fue Jean Corpas, quien tiró una entrada, permitió una carrera, un hit, dio dos base por bolas y ponchó a uno.

Los mejores bateadores de Darién fueron Moisés Varela de 5-3 (una carrera anotada), Kalym Ábrego de 4-2 (4 carreras impulsadas) y Ricardo Tibey de 5-2 (dos carreras remolcadas y una anotada).

Por Metro destacaron a la ofensiva Edgar Muñoz de 5-3 (una carrera anotada), Abraham Rodríguez de 4-2 (una carrera anotada), Ibrahim McKenzie de 4-2 (dos carreras remolcadas) y Jonathan Rivera de 4-2 (una carrera anotada).

Coclé 7- Chiriquí

La novena de Coclé empató la serie ante Chiriquí 1-1, luego de obtener un triunfo de 7-1 en partido efectuado en el estadio Remón Cantera de Aguadulce.

NO DEJES DE LEER: Un Plaza en alza encara al líder Tauro

Coclé conectó 14 imparables y cometió un error a la defensa, mientras que Chiriquí solo ligó tres hits y tuvo dos errores al cuadro.

El abridor Gilberto Chu ganó el partido, mientras que el derrotado fue el también abridor Ernesto Silva.

Los Santos noqueó a Bocas del Toro

Por su lado, Los Santos venció por abultamiento de carreras 12-0 en siete entradas a Bocas del Toro para tomar ventaja de 2-0 en la serie que se ha desarrollado en el estadio Roberto ‘Flaco Bala’ Hernández de Las Tablas.

Los santeños conectaron 13 hits y cometieron dos errores, mientras que los bocatoreños solo ligaron cuatro hits y tuvieron dos errores al cuadro.