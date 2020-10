Dave Roberts sigue enfocado en objetivo

A una victoria de conquistar la Serie Mundial, el piloto de los Dodgers, Dave Roberts, trata de no pensar en que están a una victoria del título.

“Cuando pasa por mi mente, rápidamente lo borró”, declaró el capataz el lunes.

“Es algo natural, pero no me dejo caer en esos pensamientos. Mientras avanza el día, comienzo a pensar en el Juego 6, y me concentro en eso. Siendo realistas, significaría bastante. Espero hablar de ese mismo tema después del partido”.