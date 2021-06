De Boer deja selección de Países Bajos

Tras la decepcionante eliminación en octavos de final a manos de República Checa, como se ha venido rumoreando en las últimas horas Frank De Boer ha dejado de ser el seleccionador de Países Bajos. De manera que federación y técnico separan sus caminos de mutuo acuerdo.

"He decidido no continuar como seleccionador nacional. El objetivo no se ha logrado, eso está claro. Cuando se me ofreció ser el seleccionador nacional en 2020, pensé que era un honor y un desafío, pero también que era consciente de la presión que me iba a sobrevenir desde el momento en que me nombraron”, señaló De Boer.