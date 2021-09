De La Hoya a pesar de 2 vacunas cae con Covid

Óscar De La Hoya -a pesar de contar con las dos vacunas- quedó hospitalizado con coronavirus. "Me siento mal, mal, mal, mal, mal. Tengo covid. No puedo respirar bien", exclamó el boxeador en un video.

El excampeón del mundo planeaba regresar el 11 de septiembre al después de casi 13 años, pero su combate ante Víctor Belfort fue suspendido.

Me he estado cuidando y esto realmente me dio duro".

En tanto, Israel donde el 80% de la población ha sido vacunada y ya están inoculando la tercera dosis, registró en las últimas horas un nuevo récord de contagios de Covid-19 con un total de 11,365 casos.