Defensa titular de 'El Nica' en Rusia se mantiene

La pandemia del coronavirus impidió que se realizara la defensa titular del campeón mundial Interino mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Luis "El Nica" Concepción ante el español Samuel Carmona el pasado mes de mayo.

No obstante, Carmona aseguró que el combate se mantiene y que su equipo de trabajo sólo está a la espera de que se pueda ingresar a Rusia para establecer la nueva fecha del pleito.

Publicidad

"Ahora mismo estoy preparado para pelear cuando me digan. Llevo entrenando duro desde que levantaron las restricciones, en un par de semanas podría hacer ese pelea. Aunque de momento hay que esperar. En Rusia no dejan entrar a ciudadanos de la Unión Europea como medida preventiva por el COVID. Pese a ello, mi equipo está trabajando continuamente para que la pelea pueda darse cuanto antes. Lo que sí es seguro es que se producirá en 2020 y en Rusia", informó Carmona en entrevista publicada en el diario español AS.

El combate entre Concepción y Carmona estaba previsto para el 6 de mayo y el mismo se había hablado desde que el panameño conquistó el cetro mosca Interino el pasado 7 de febrero cuando venció por nocaut técnico en el décimo primer asalto al colombiano Rober Barrera.

Carmona, de 24 años, manifestó que se siente entusiasmado por este combate titular.

"Estoy muy motivado. Con muchas ganas e ilusión de poder disputar este título. Han sido meses difíciles, pero siempre he tenido el apoyo de mi equipo y mis patrocinadores, en especial mi marca de guantes y material deportivo Salvador Fight Gear", agregó.

El púgil español, cuarto clasificado mundial mosca en la AMB y con récord profesional de 4-0 (3 KO), ha tenido un ascenso rápido como profesional.

Luego de su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en el que obtuvo diploma olímpico, el nacido en Las Palmas, Islas Canarias, debutó profesionalmente en septiembre de 2019 y tres meses más tarde se unió a la promotora rusa Patriot.

Así, en febrero de 2020 le dieron la opción de lograr su primer título en el campo rentado (WBA Internacional). Noqueó en el primer asalto y los grandes combates se abrieron de par en par hasta que surge la posibilidad de enfrentar a Concepción.

Al ser consultado Rogelio Espiño, apoderado y promotor de Concepción, este informó que no ha recibido una propuesta en concreto pero que están a la expectativa para cuando haya una fecha.

Luis "El Nica" Concepción, de 34 años, tiene un palmarés profesional de 39 triunfos, ocho derrotas y 28 nocauts.

Actualmente es el campeón interino y a su vez ocupa la posición N°1 en la categoría mosca del "ranking" de la AMB.

El púgil istmeño ha sido campeón mundial en dos categorías diferentes.

Primero conquistó el cetro de las 112 libras y posteriormente se ciño la faja supermosca. Los dos títulos fueron de la AMB.