Definido el panorama de playoffs en la NFL

La ronda de comodines de la NFL quedó definida. En la Conferencia Nacional: Chicago Bears vs New Orleans Saints; Los Angeles Rams vs Seattle Seahawks; y Tampa Bay Buccaneers vs Washington.

En la Conferencia Americana jugarán en la primera ronda: Indianapolis Colts vs Buffalo Bills; Cleveland Browns vs Pittsburgh Steelers; y Baltimore Ravens vs Tennessee Titans.

Ayer en la última jornada, los Ravens, Browns y Colts se quedaron con los tres boletos disponibles en la AFC y se unieron a los Bills, Steelers, Titans y Chiefs, que ostenta el mejor récord y descansará en la primera ronda.

En tanto, en la Conferencia Nacional, a pesar de caer en su duelo ante los Packers, que es el equipo mejor sembrado, los Bears consiguieron uno de los dos boletos disponibles gracias a la derrota de los Cardinals de Arizona.

En el último partido de la jornada Washington venció a Filadelfia Filadelfia 20-14 y conquistó la División Este de la Conferencia Nacional.