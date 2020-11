Delegación completa ya está en Austria para juegos amistosos

Ayer lunes, en la localidad de Vösendorf, a 35 km del aeropuerto internacional de Viena, capital de Austria, se concretó la llegada de toda la delegación de la selección mayor masculina que enfrentará a Japón el 13 de noviembre y a Estados Unidos el 16 del mismo mes.

En horas de la noche (Austria tiene seis horas más que Panamá), Harold Cummings y Fidel Escobar fueron los últimos en arribar al hotel de concentración en donde ya se encontraban el resto de los jugadores y el staff técnico liderado por el director técnico Thomas Christiansen, quien aprovechó el momento de la cena para darle la bienvenida a todos los jugadores.

El director técnico Thomas Christiansen mencionó que esta es “una situación que tenemos que seguir trabajando en donde lo dejamos la última vez ante Costa Rica. Estos dos partidos son muy importantes para ver otros jugadores de Europa, de América del Sur y de Norteamérica, que no han sido convocados anteriormente y que no he tenido la posibilidad de verles”.