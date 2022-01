Diego Simeone, decepcionado

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, explicó que su "equipo no tiene fortaleza en el juego aéreo" tras perder por 1-2 ante el Athletic Club en las semifinales de la Supercopa de España al encajar dos goles tras saque de esquina.

"Hay cosas que no se pueden esconder y eso nos quita oportunidades para estar más arriba en la Liga o en este caso no irnos tan pronto de esta competición. Me da muchísima rabia perder a balón parado", añadió en este sentido el técnico argentino en rueda de prensa.

Pero consideró que "en el plano general" el Atlético hizo "un trabajo bueno" y llevó el partido dónde quería. "Desde lo posicional creo que el equipo trabajó bastante bien", sentenció.

De hecho, Simeone remarcó que su equipo tuvo "oportunidades para hacer el segundo tras el 1-0". Después "los cambios del Athletic" hicieron que el rival tuviese "más vitalidad ofensiva y llegaron los corners y no se defendieron bien".

Preguntado por el hecho de que el Atlético aún no ha encontrado el recambio de Kieran Trippier en el lateral derecho, el entrenador 'colchonero' recordó que tiene "a Vrsaljko" y dijo que "el club está trabajando en consecuencia de lo que se puede hacer".