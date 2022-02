Dos panameños y 14 latinos en el ‘Top 100’ de todos los tiempos en las Grandes Ligas

La reciente publicación de la MLB sobre el top 100 de los mejores del béisbol de todos los tiempos, sobresalen 14 latinos, siendo el mejor ubicado el lanzador dominicano Pedro Martínez en el puesto once.

Mariano Rivera es colocado en el sitio 31, Rod Carew en el 75 , Roberto Clemente el No. 27 y Juan Marichal el 74. Los 4 son miembros del Salón de la Fama.

Publicidad

Recordando un poco, Roberto Clemente, Rod Carew, y Juan Marichal, miembros del Salón de la Fama, siempre han figurado entre los 100 mejores de las Grandes Ligas, seleccionados por The Sporting News, Major League Baseball con EPN, el libro de Maury Allan y el de Ritter and Honing, enfocados en lo mismo. Hoy día existe otra generación que le han dado gloria al béisbol hispano, cuyos nombres aparecen en el ‘Top 100’.

El ‘Top 100’ de MLB, incluye, de los 4 HOF, a los siguientes latinos : Albert Pujol, Dave Ortiz, Adrián Beltré, Iván Rodríguez, Roberto Alomar, Vladimir Guerrero, Alex Rodríguez. Manny Ramírez y Mike Cabrera. El venezolano Luis Aparicio y el cubano Tony Oliva, mencionados en el libro de Don Honing, no figuran en el top 100 de MLB.

Esta última publicación, bien sesuda y no compartida por algunos en cuanto a posiciones, abarca los mejores hasta la época actual. Las publicaciones anteriores de los 100 mejores de Maury Allen, Ritter and Honing, y The Sporting News, no incluían los últimos 20 años por lo menos. Por esa razón muchos que ahora aparecen, no estaban en esos top como es lógico. Unos salen y otros entran, cada cosa en su momento.

En esta recopilación, los nombres de los inmortales, Babe Ruth, Wiilie Mays, Ty Cobb, Hank Aaron, Ted Williams, Stan Musial, Jose DiMaggio, Mickey Mantle, Honus Wagner, Lou Gehrig, Ken Grifey Jr, ocupan los mejores puestos entre de los 15 mejores de todos los tiempos. Así ha sido en todas las elecciones anteriores. No hay ningún personal ránking como el del escritor Maury Allen.

Ellos son los primeros y los números y sus historias están impresas.

Carew, Clemente y Marichal siempre han ido juntos en todas las publicaciones, hasta en una de los 100 mejores atletas negros del siglo en Estados Unidos,

Para el béisbol latino es un gran honor que peloteros de esta parte de América, estén junto a los grandes en una elección nada fácil. Hoy día 18 peloteros latinos son miembros del Salón de la Fama y 20 han ganado 36 títulos de bateo. Y qué decir de otros departamentos ofensivos y de pitcheo.

Pero eso será para otra historia que contar.