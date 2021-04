Dybala pide perdón por violar reglas anti-Covid-19

El argentino Paulo Dybala, delantero del Juventus Turín, pidió perdón por participar en la noche entre este miércoles y este jueves, junto a sus compañeros, el brasileño Arthur Melo y el estadounidense Weston McKennie, en una fiesta nocturna prohibida por las reglas anticoronavirus italianas.

"Sé que en un momento tan difícil en el mundo por el Covid-19 sería mejor no equivocarse, pero me equivoqué quedándome a cenar fuera. No era una fiesta, pero me equivoqué igualmente y pido perdón", escribió Dybala en su cuenta de Instagram.