Eagles, con una férrea defensa; Chiefs tienen la mejor ofensiva

La principal arma que los Philadelphia Eagles tienen para detener a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs en el Súper Bowl LVII es su dominante defensiva que acumula 78 capturas de quarterbacks en esta temporada.

"Es uno de los mariscales de campo que no tuve la oportunidad de enfrentar y al que no he capturado todavía; si consigo hacerlo en el Súper Bowl será histórico para mí", afirmó Haason Reddick, linebacker de campo número uno de Eagles con 16 en temporada regular y 3.5 en playoffs.

Philadelphia y Kansas City chocarán este domingo en el duelo por el título de la NFL en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

La ofensiva de los Chiefs es la número uno de la NFL y tienen en Mahomes al pasador con las mejores estadísticas en el 2022 que lo sitúan como uno de los favoritos para ser designado como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada.

