Echan a Ronald Koeman y vuelve a sonar el nombre de Xavi

El FC Barcelona anunció en la madrugada de este jueves la destitución del técnico del primer equipo, Ronald Koeman, después de que los azulgranas perdieran, en Vallecas (1-0), su segundo partido consecutivo en LaLiga Santander.

"El presidente del club, Joan Laporta, se lo ha comunicado después de la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se ha despedido de la plantilla esta noche", informó la entidad azulgrana en un comunicado en el que agradece al preparador neerlandés "los servicios prestados" y le desea "mucha suerte" en su vida y su carrera profesional.

Publicidad

La derrota ante el Rayo sitúa al conjunto azulgrana noveno en la clasificación, con 15 puntos de 30 posibles, lo que les sitúa a la misma distancia -8 puntos- del líder de la competición, el Real Madrid, que del descenso.

Al mal juego del equipo y los malos resultados en Liga -todavía no sabe lo que es ganar como visitante esta temporada- hay que sumar el mal arranque en la Liga de Campeones.

Y es que en la máxima competición continental ha sufrido dos goleadas ante el Bayern de Múnich (0-3) y el Benfica (3-0) y solo ha podido ganar por la mínima al Dinamo de Kiev en el Camp Nou (1-0).

Fuentes del club azulgrana confirmaron a EFE que el favorito para ocupar el banquillo que Koeman deja vacante es Xavi Hernández, actual entrenador del Al Sadd catarí.

Sin embargo, la contratación del que fuera capitán del Barça aún no está cerrada, por lo que el entrenador del filial, Sergi Barjuan, podría dirigir al equipo de forma interina en la visita del Deportivo Alavés en la competición doméstica, este sábado, y en un nuevo duelo de Champions en Kiev el próximo martes.

No es justo

Previo a su destitución, Koeman lamentó la derrota frente al Rayo Vallecano, declaró que el resultado "no es justo y que es increíble" que perdieran, y aseguró que su equipo estuvo a "un buen nivel pero no lo suficiente" para ganar.

"No me puedo quejar del equipo. Nos costó entrar al partido, el Rayo nos presionó mucho y no pudimos aguantar, pero aún así creo que fuimos superiores. Viendo las oportunidades que tuvimos y las suyas, creo que el resultado no es justo, pero está ahí y no podemos cambiarlo", dijo Koeman, en conferencia de prensa.