Eden Hazard, baja en Granada

El belga Eden Hazard causa baja para el partido del Real Madrid en el Nuevo Los Cármenes de Granada por una gastroenteritis, como anunció su entrenador, el italiano Carlo Ancelotti, que lamentó un nuevo problema de un jugador que regresó antes de su selección, Bélgica, para llegar en las mejores condiciones al regreso de LaLiga Santander.

"Hazard está como todos los jugadores que no juegan mucho, no está contento. Me molestaría que él estuviese contento en este momento que está intentando superar", manifestó el técnico madridista cuando fue preguntado por las opciones del belga de jugar ante el Granada.