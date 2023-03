Edgar Yoel Bárcenas: ‘Estamos muy contentos y motivados’

La Selección de Panamá ya está lista para afrontar su decisivo encuentro de mañana frente a Costa Rica por el boleto a la fase final de la Liga de Naciones de Concacaf. Édgar Yoel Bárcenas, mediocampista de la 'sele', aseguró que el equipo ha entrenado bien y ha tenido una buena semana. "El grupo ha recibido la información que dice el profe sobre el partido o lo que creemos que va a ser el partido allá y estamos contentos, estamos motivados”, sostuvo.

“Es la primera vez que he hecho una concentración con la selección en el interior. Todo muy bien. Estamos concentrados de verdad, un poco alejados de la familia, cosa que cuando estábamos en Panamá no es así, pero todo muy positivo, así estamos metidos, no hay distracciones y solo pensamos en fútbol”, dijo Bárcenas.

Publicidad

Por su parte, el volante Jovani Welch resaltó que contra Costa Rica "será un partido difícil".

"Es un equipo que viene de ser mundialista y estoy muy orgulloso de mí por poder estar con muchos jugadores que yo veía de pequeño en la televisión y ahora estoy aquí para aportar mi granito de arena al grupo”, comentó Welch.

Los dirigidos por el entrenador Thomas Christiansen observaron la noche del sábado en el hotel de concentración el triunfo de Costa Rica sobre Martinica por 2-1.

El resultado significa que Panamá con un triunfo o un empate mañana como visitante frente a la escuadra costarricense estaría sellando su cupo al Final Four.

Panamá marcha líder del grupo B con 7 puntos, mientras que Costa Rica es segundo con 6.

Para hoy el equipo estará viajando rumbo a San José en un vuelo chárter, saliendo del Aeropuerto de Río Hato, a eso de las 10:30 a.m.

Una vez instalados en la capital tica, el equipo tiene programado realizar el reconocimiento de cancha del Estadio Nacional de San José en horas de la noche.

El encuentro de este martes frente a los ticos está programado para iniciar a las 8:00 p.m. hora local (9:00 p.m. hora de Panamá).

Una de las novedades en la práctica de ayer fue la presencia del entrenador asistente Jorge Dely Valdés, quien se unió la noche del sábado a la concentración, luego de dirigir al seleccionado nacional en el partido amistoso del pasado jueves frente a Argentina.

Después de varios días de trabajo en la zona defensiva y de ataque, ayer los jugadores ensayaron jugadas con pelota quieta.

Contenido Premium: 0