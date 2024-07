Edgardo Fariña no cree en bruja: son once colombianos, como nosotros

El defensa central panameño Edgardo Fariña confió este viernes en poder superar a la selección colombiana en los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos, pues son "once jugadores" como ellos.

"No es fundamental (ser o no favoritos). Son once jugadores, como nosotros, y de igual manera hay que trabajar", señaló el zaguero en la rueda de prensa previa al partido, que se jugará el sábado en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona.

Fariña reveló que en los últimos entrenamientos han trabajado las jugadas de estrategia porque "Colombia es muy fuerte en ese punto".

"Tenemos que estar 100 % concentrados los 90 minutos para poder contrarrestarlos", indicó.

Preguntado sobre el destacado desempeño del mediapunta colombiano James Rodríguez en esta Copa América, dijo que "es un jugador muy importante" e "inteligente" y que está motivado para enfrentarlo sobre el campo.

Fariña, jugador de Independiente de Panamá que la temporada pasada jugó a un buen nivel en el Municipal de Guatemala, consideró que su participación en la Copa América está siendo "muy importante" a nivel personal.

"Este último año he venido haciéndolo bien. Es un proceso importante y el profe (por el seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen) me dio la oportunidad de mostrarme", agradeció.

Asimismo, el defensor, que entró directo al once titular por las lesiones de otros compañeros, también resaltó la ayuda recibida de los jugadores con más experiencia de la selección, lo que le ha permitido "desarrollar bien en la cancha y hacer un buen trabajo".

"La unión que tenemos es muy importante", expresó.

Este sábado, Panamá jugará por primera vez en su historia unos cuartos de final de Copa América. El vencedor se enfrentará en semifinales a Uruguay o Brasil.

La Roja centroamericana accedió a la ronda de los ocho mejores contra todo pronóstico, como segunda del Grupo C, y dejando por el camino a Estados Unidos, anfitrión de la cita, y Bolivia.

Sumaron dos victorias precisamente ante estas dos últimas selecciones y solo cayeron frente a Uruguay por 3-1.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio