EEUU vence a México y conquista primera edición de Liga Naciones Concacaf

La selección de fútbol de Estados Unidos conquistó el domingo la primera edición de la Liga de Naciones de la Concacaf tras ganar 3-2 a México en un partido que se definió en el alargue.

El gol del triunfo para los estadounidenses lo anotó Christian Pulisic con un disparo penal.

En el partido, disputado en el estadio Empower Field at Mile High de Denver, México se puso en ventaja en el primer minuto cuando Jesús Corona aprovechó un error defensivo para robar el balón, entrar al área y vencer al portero Zack Steffen con un potente disparo de zurda.

Estados Unidos empató a los 27 minutos cuando Gio Reyna definió en el área chica después de que un remate de Weston McKennie pegó en el poste derecho.

Steffen evitó el segundo gol de México a los 43 minutos cuando desvió un disparo de Lozano, quien entró solo al área tras recibir un largo pase de Luis Rodríguez.

Guillermo Ochoa salvó la portería de México a los 70 minutos cuando desvió en la línea de gol un remate de cabeza de McKennie.

México anotó el segundo gol a los 79 minutos con un potente zurdazo de Diego Lainez, quien acababa de ingresar de recambio.

Dos minutos después, Estados Unidos volvió a empatar con un remate de cabeza de McKennie en un tiro de esquina enviado desde la punta izquierda a los 81 minutos.

En el alargue, Pulisic anotó el gol del triunfo a los 114 minutos con un potente disparo penal que entró por el ángulo izquierdo.

