El adiós de una gran leyenda, amigo, hermano y capitán

Compañeros de Sergio Ramos en el Real Madrid aprovecharon sus redes sociales para despedirse públicamente de su capitán en el día en el que deja el conjunto blanco tras 16 temporadas y 22 títulos, y coincidieron en la palabra “leyenda” para definir al central.

“Leyenda viva y capitán de una generación llena de trofeos. He aprendido mucho y me ha gustado mucho formar un dúo complementario. ¡Enhorabuena por todos estos años en el Madrid, defendiendo a tu equipo de forma ejemplar y también marcando muchísimos goles! ¡Respeto! Sergio Ramos”, escribió un Raphael Varane que ha sido su pareja en el centro de la zaga las últimas temporadas.

Su compatriota, Karim Benzema, tercer capitán del Real Madrid, también dedicó un mensaje cariñoso a alguien que considera más que un compañero de equipo: “Más que un capitán, mi amigo, mi hermano. Gracias por todos los momentos que hemos pasado juntos en el camino del éxito del Real Madrid. Te deseo lo mejor leyenda”, compartió.

Lucas Vázquez, quien recientemente sí llegó a un acuerdo para renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2024, aprovechó la cuenta oficial de la Liga de Campeones en la que pedía que se resumiera a Ramos en tres palabras: “Amigo. Capitán. Leyenda”, eligió el gallego.

También respondió Toni Kroos, quien optó por “¡Mejor defensor de siempre!“ –“’Best! Defender! Ever!’”, escribió en inglés.

Minutos más tarde, Lucas Vázquez escribió el texto más personal y emotivo dedicado a su amigo Ramos: “Tenía la esperanza de que este día no llegara, estoy seguro de que no me equivoco al decir que hoy todos perdemos.Yo personalmente pierdo el compartir y disfrutar mi día a día haciendo lo que más me gusta con un amigo de los de verdad, que me recibió como a un hermano desde el primer día que entré a un vestuario que de primeras impone y mucho", comenzó.

"En el campo, en el vestuario, para el Madridismo, se va uno de nuestros mejores guerreros, el mejor compañero de batallas, el mejor Capitán de la historia de este club (...) Hasta muy pronto amigo. GRACIAS”, concluyó.