El Atlético, a las puertas de la gloria

Después de 37 jornadas, tras una imponente primera vuelta, tras haber resistido luego en la cima, el Atlético de Madrid está ante la Liga, ante su última final en el José Zorrilla, ante un triunfo tan indispensable como lo es para el Valladolid, que necesita ganar para pensar en lograr la salvación.

Un duelo de tremenda presión, sin términos medios para ninguno de los dos. Ni para el Atlético, campeón si gana o si no lo hace el Real Madrid. O, si no se da ninguno de los dos factores, segundo sin consuelo por tal fiasco.

Son ya 24 jornadas consecutivas del Atlético al frente de la clasificación que no valdrán absolutamente de nada si no completa el título este sábado (11:00 a.m.), relanzado por sus cinco victorias en las últimas siete citas, cuando venía de una racha de nada más cuatro en once partidos, cuando su liderato estuvo en el aire, a merced primero del Barcelona y después del Real Madrid... Y sobrevivió el Atlético.

Hay 52 puntos de distancia entre el Atlético y el Valladolid. También el último precedente entre ambos equipos en Zorrilla fue un 0-0.