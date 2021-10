El Barça tiene prohibido fallar ante el Dinamo de Kiev

Barcelona afronta su primer 'match ball' en la Liga de Campeones, en la tercera jornada de la fase de grupos, ya que cualquier resultado que no sea la victoria ante el Dinamo de Kiev este miércoles, a las 11.45 a.m., en el Camp Nou, le dejaría en una situación muy complicada para pasar a los octavos de final al no haber sumado ningún punto en los dos primeros partidos del grupo E.

Así, las cuentas azulgranas pasan por ganar los dos encuentros ante los ucranianos y el que les queda en casa ante el Benfica, siendo conscientes de que prácticamente será una quimera puntuar en el Allianz Arena ante el Bayern de Múnich en la última jornada.

La fortuna para Ronald Koeman es que el partido ante el Dinamo de Kiev llega en uno de los momentos más tranquilos de la temporada, tras un parón de selecciones que calmó las aguas y un triunfo ante el Valencia en Liga (3-1).