‘El Científico’ Núñez y Pablo Vicente, por el cetro latino del CMB

Si el combate entre el panameño Ricardo ‘El Científico’ Núñez y el cubano residente en Panamá Pablo ‘The Judge’ Vicente había llamado la atención de los aficionados al boxeo en Panamá, ahora el pleito cobra mayor importancia debido a que estará en disputa el cetro latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La información fue confirmada por el promotor del evento Sergio González (Master Promotions), quien junto a la empresa Best Box están montando el evento que se realizará el sábado 6 de abril en el Centro de Combates de Pandeportes, en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

El pleito, pactado a 10 asaltos, será de suma importancia para ambos boxeadores, ya que de ganar Vicente (clasificado mundial N.°10 en el CMB) podría seguir escalando en el ránking, mientras que si gana Núñez de seguro ingresará a las clasificaciones mundiales.

Otro detalle que compromete a los dos púgiles a buscar el triunfo es que vienen de perder en sus últimos compromisos, por lo que será un duro golpe al que no salga victorioso.

En otros pleitos de la función, el invicto cubano residente en Panamá, Yunior ‘El broncudo’ Menéndez, defenderá el cetro semipesado Fedelatin (AMB) ante el dominicano Bernardo Jiménez Suárez a 10 rounds.

Por el título welter Fecarbox (CMB) vacante, el nicaragüense Harvin ‘Manimal’ Aguirre se medirá al dominicano Ángel Rosa Martínez a 8 asaltos.

Otros pleitos: Orlando Mosquera (Darién) vs Hernán Cortez (Panamá) a 8 rounds y 140 libras; Pedro Veitía (Cuba) vs Alcibiades Ballesteros (Panamá) a 6 rounds y 154 libras; Alex Bray (Estados Unidos) vs José Montenegro (Panamá) a 6 rounds y 154 libras; Rafael Bethancourt (Colón) vs Luis Pérez (Panamá) a 4 rounds y 152 libras; y Luis Ramos Echaide (Cuba) vs Jafeth Araúz (Panamá) a 4 rounds y 140 libras.

