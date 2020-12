El deporte panameño tiene que ser el único ganador

La controversia que salió a la luz pública a raíz de las elecciones del Comité Olímpico de Panamá (COP) hicieron recordar años atrás cuando en este ente deportivo era normal este tipo de disputas.

Luego de que ayer los comicios del COP no se realizaron por disposición del Ministerio de Salud (no se explica el motivo específico del por qué de la decisión), se trataba de buscar una solución para que no se vea perjudicado el deporte panameño.

Publicidad

Se conoció de una fuente ligada al tema que la Comisión Electoral Independiente (CEI) y el observador designado para los comicios, Camilo Pérez López-Moreira (presidente de ODESUR) sostuvieron reuniones con representantes de las dos nóminas que aspiran a competir en la contienda electoral.

La CEI y el Observador Pérez se reunieron primeramente con la nómina ‘Sueño Olímpico Panamá’, encabezada por Damaris Young.

Luego, a primeras horas de la noche, la CEI y Pérez se reunieron con la nómina ‘Los Atletas Primero’, liderada por Saúl Saucedo.

Al cierre de esta edición no se había comunicado si se había llegado o no a un acuerdo, así como también si había una nueva fecha para las elecciones.

La controversia por el control del COP se acentuó luego de que la nómina ‘Los Atletas Primero’ fuera inhabilitada de participar, después de que dos de los miembros de este grupo fueron declarados no elegibles para los cargos que habían sido nominados.

El grupo que apoyaba a Saucedo expresó su malestar por esta decisión de la CEI, además de otras presuntas irregularidades que se estaban cometiendo con el objetivo de perjudicar a su candidato y favorecer a las aspiraciones de Young.