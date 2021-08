El león no pudo devorar al Sporting

Los actuales campeones de la LPF, leones del Plaza Amador, no pudieron rugir en su selva de cemento, el Estadio Maracaná de El Chorrillo, donde se estrelló contra un Sporting de San Miguelito que puso resistencia y que también tuvo para quedarse con los tres puntos.

Tantos placinos como académicos llegaban a esta segunda jornada del Clausura 2021 con la intención de sumar su primer triunfo, pero no pasaron del empate sin goles.

Para Saúl Maldonado, técnico de los rojinegros, el partido fue parejo, disputado, “quizás sin muchas oportunidades de gol”.

Maldonado indicó que a sus dirigidos les faltó más precisión, sobre todo en el último cuarto de cancha. “Nos faltó ser más incisivo, nos faltó chispa, tuvimos llegadas, tuvimos acercamientos, pero no tuvimos la cantidad de opciones que queríamos”, resaltó.

El capitán del Plaza Amador, Ricardo Buitrago, resaltó que Sporting siempre es un rival complicado y lamentó que este domingo no hubieran aprovechado los chances de gol que tuvieron. “Fue un duelo difícil, tomando en cuenta que fuimos locales; tuvimos opciones, no es que no la tuvimos, pero nos enfrentamos a un Sporting con buenos jugadores línea por línea y buen técnico”.

Buitrago reconoció que al Equipo del Pueblo le está faltando puntería y prometió que trabajarán más para que “lleguen los goles”. “Nos queda la sensación de que pudimos haber hecho mucho más”, dijo el volante placino, en declaraciones a TVMax.

La primera jornada, Plaza empató con Tauro por 0-0.

Christian Martínez, de los mejores hombres en la cancha por el Plaza Amador, también reconoció que les está costando meter los goles, aunque espera que con calma y trabajo “las cosas se van a dar”.

En el Estadio Javier Cruz del Colegio Artes y Oficios, Alianza y Club del Este igualaron 1-1.

Los del Este se pusieron adelante con gol de Luis Zúñiga al minuto 42, mas los aliancistas respondieron inmediatamente con un tanto de Enrico Small (45’).

El resultado dejó al Alianza como líder de la Conferencia Este con cuatro unidades, las mismas que el Tauro, que derrotó 0-1 al Árabe Unido; mientras que en el Oeste manda el Universitario, que acumula seis unidades.

En otros resultados, Herrera igualó (0-0) ante Atlético Chiriquí, el CAI venció 0-1 a Veraguas y Universitario superó 1-0 a San Francisco.