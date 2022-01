El Madrid ha ofrecido 50 millones al PSG por Mbappé

El Real Madrid ha ofrecido 50 millones de euros al Paris Saint Germain (PSG) por el delantero internacional francés Kylian Mbappé en este mes de enero, asegura el agente Giovanni Branchini en una entrevista en la Gazzetta dello Sport que recogen todos los medios deportivos italianos.

"Depende del PSG. En estos días, el Real Madrid ha vuelto a la carga para tener inmediatamente Mbappé y ha ofrecido 50 millones de euros. No sé cómo terminará esto", afirma Branchini, para quien "la iniciativa de Florentino Pérez merece atención, es un mensaje de estabilidad para el sistema".

A su juicio, "es una lástima para todos que un jugador de este calibre se marche en verano gratis. No sé lo que quieren hacer en París. Seguramente se avecina un verano caluroso con Haaland, Harry Kane y Vlahovic en la lista de invitados. Hay pocos vehículos fuera clase por ahí, todos competirán para asegurárselos".

El propio Mbappé descartó la pasada semana que fuera a recalar en el mercado invernal en el Real Madrid: "No, en enero no iré al Real Madrid. Estoy muy feliz, voy a terminar la temporada con el PSG al cien por cien. Quiero darlo todo para ganar un gran título para los aficionados, creo que me lo merezco, ganar algo grande con el PSG", dijo en una entrevista con CNN.

Branchini también se refirió al posible pase de Álvaro Morata desde la Juventus al Barcelona para descartarlo. "Por lo que sé, Álvaro se quedará en el Juve. (Memphis) Depay no está interesado en los bianconeri ni en el Atlético y el jugador ha tomado nota de ello", dijo.

La relación de Morata con el club juventino permanece intacta porque era comprensible su deseo de encontrar un alojamiento estable lejos de Madrid, "pero también es cierto que el Juventus no puede dejarlo ir sin un sustituto", aseguró.

El pasado jueves fuentes de la operación que implica al Juventus, el Atlético y el Barcelona, dijeron a Efe que las negociaciones para el fichaje de Morata en el mercado de invierno iban por buen camino.