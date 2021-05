El madridismo está que arde por convocatoria de Luis Enrique para Eurocopa

Por primera vez en la historia, la Selección de España acudirá a una gran competición internacional sin ningún futbolista del Real Madrid.

Ni los lesionados o tocados Carvajal y Sergio Ramos, ni Nacho ni Asensio. Luis Enrique ha resuelto no llamar a ningún jugador blanco por distintas razones y las reacciones públicas no se hicieron esperar.

Lo singular del hecho provocó la lógica pregunta en la conferencia de prensa que dio el seleccionador tras el anuncio de la lista. Luis Enrique despejó el asunto y quiso quitar hierro a la situación de esta forma.

"No es la lista que quería porque hay jugadores que por lesión no pueden estar en ella. Me hubiera gustado poder contar en el lateral derecho con los que más he contado pero están lesionados. Hay bajas notables", lamentó.