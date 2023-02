El Súper Bowl tendrá presencia latina con running back Isiah Pacheco

El Súper Bowl LVII, que se disputará este domingo en Glendale, Arizona, tendrá presencia latina y se trata del running back de los Kansas City Chiefs, Isiah Pacheco.

Aunque Pacheco nació en Estados Unidos, sus raíces latinas provienen de República Dominicana y ha sido clave en el último año del éxito de los Chiefs con más de 800 yardas por tierra esta temporada y 121 en playoffs, siendo uno de los running backs revelación en los últimos años y pieza fundamental en el campeonato de conferencia vs los Cincinnati Bengals para conseguir el pase al Súper Bowl.

Publicidad

Si los Chiefs logran la victoria el domingo, Isiah podría unirse a una gran lista de jugadores latinos que han ganado o participado en un Súper Bowl, entre los cuales se encuentra Efrén Herrera, el primer mexicano en ganar un título de la NFL.

Hurst, optimista

Por su parte, Jalen Hurts, quarterback de los Philadelphia Eagles, afirmó que no se pone límites y que sólo se fija en ser el mejor.

"Nunca me he puesto un límite. Cuando se trata de competir siempre me digo a mí mismo que quiero ser el mejor. Hoy el viaje no ha terminado, lo que sea que haya hecho quedó atrás porque sé que aún tengo algo por hacer", aseveró Hurts.

A pesar de que el quarterback de los Eagles sólo tiene 24 años y de que disputará su primer Super Bowl en su segundo año como titular en su equipo, destacó la facilidad que tiene para adquirir conocimiento.

Contenido Premium: 0