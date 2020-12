Elecciones del Comité Olímpico de Panamá no se realizarán hoy

Las elecciones del Comité Olímpico de Panamá (COP) no se podrán realizar hoy sábado, confirmó un comunicado de prensa del ente deportivo.

Luego de que el presidente del COP, Camilo Amado, realizó el acto protocolario de apertura de la Asamblea General Electiva a las 8 de la mañana, como se había comunicado a los miembros votantes del COP, el acto no pudo continuar debido a que el Ministerio de Salud (Minsa), mediante nota, comunicó que, so pena de multa, no se podía realizar dicha Asamblea por determinación ministerial (no se explica el motivo específico).

La nota del COP señala que en su compromiso con el respeto y cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud, acató de manera inmediata esta notificación, por lo que se solicita a los miembros votantes no presentarse a la Asamblea General Electiva.

En las próximas horas se notificará el proceder del proceso luego de realizar las consultas correspondientes a la Comisión Electoral Independiente y el Comité Olímpico Internacional.

Las elecciones del COP se han tornado controversiales luego de que una de las dos nóminas (Los Atletas Primero, liderada por Saúl Saucedo), fue inhabilitada para participar de los comicios, quedando solo en competencia la nómina ‘Sueño Olímpico Panamá’, encabezada por Damaris Young.

También se han dado otras denuncias con relación a estos comicios.