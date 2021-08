En España vinculan a César Yanis con equipo de LaLiga

El Burgos FC de LaLiga SmartBank (Segunda División) de España está interesado en el jugador panameño César Yanis, según información del Diario AS, que asegura que el istmeño “es objetivo prioritario” para el mencionado club.

Aunque el nombre de Yanis también ha sonado para el Real Zaragoza, el diario español explica que el Burgos viene siguiendo al canalero desde hace tiempo y las negociaciones se han reactivado en las últimas horas.

César ha sido internacional con Panamá en 17 ocasiones, anotando un gol y dando cinco asistencias.

En febrero de 2020, el habilidoso jugador debutó con la Selección de Panamá, en duelo frente a Nicaragua.

Sería la primera experiencia en el extranjero para el atacante del Club Deportivo del Este de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

"Yo creo que desde hace un tiempo Yanis debería estar jugando en el extranjero, pero no cualquier sitio. Hemos visto varios jugadores que regresan a la LPF porque no han destacado. Él ha tenido varias ofertas y no todo ha sido lo idóneo", aseguró el entrenador actual de Panamá, Thomas Christiansen, en una entrevista con Deportes RPC (Canal 4).

César jugó media hora de partido con su equipo en la segunda fecha de la LPF, ante Alianza FC. El duelo terminó en empate a uno.

El Burgos, equipo dirigido por Julián Calero, perdió por 1 a 0 en su primer partido de la temporada de LaLiga Smartbank, ante el Sporting de Gijón. El siguiente partido del Burgos es ante el Leganés de Yoel Bárcenas en el Butarque.